Темный шоколад, богатый антиоксидантами, защищает кожу от солнца

Многих волнует вопрос, как употребление шоколада сказывается на состоянии кожи. Некоторые считают, что он вызывает угревую сыпь, другие полагают, что это заблуждение, и темный шоколад с высоким содержанием какао благотворно влияет на цвет лица. Кусочек шоколада, скорее всего, никак не скажется на состоянии кожи, но его активное потребление также не принесет ей никакой пользы, сообщает Сегодня.

"Наша кожа реагирует на то, что мы едим. Шоколад содержит много жиров и кофеина. У людей с комбинированной и жирной кожей, склонной к воспалениям, его употребление может вызвать проблемы", - говорит эксперт Ноэлла Габриэл. Она рекомендует любителям сладкого выбирать темный шоколад с низким содержанием жира и большим количеством антиоксидантов. Дерматолог Стефани Уильямс отмечает: "Темный шоколад, и правда, полезнее молочного, но в шоколаде, который можно приобрести в магазинах, не так уж и много антиоксидантов".

Несколько лет назад Стефани Уильямс и ее коллегами было проведено исследование. Темный шоколад с 70% содержанием какао из магазинов сравнивали со специально произведенным 70% темным шоколадом, богатым антиоксидантами. Богатый антиоксидантами темный шоколад защищал кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Обычный темный шоколад не обладал таким эффектом.