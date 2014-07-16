Горький шоколад улучшает кровообращение

В журнале Американской кардиологической ассоциации на днях опубликовали исследование о пользе горького шоколада для людей, страдающих заболеваниями периферических сосудов.

Эти заболевания характеризуются сужением сосудов конечностей, что значительно затрудняет поступление в них крови. При ходьбе такие пациенты испытывают боль, судороги и быстро устают. В западных странах заболеванием страдает больше 20% населения старше 70 лет.

В исследовании приняли участие 14 мужчин и 6 женщин в возрасте от 60 до 78 лет с заболеванием периферических артерий. Каждое утро пациенты вставали на беговую дорожку и шли по ней на невысокой скорости, а ученые замеряли пройденное расстояние, продолжительность ходьбы и другие параметры. Спустя два часа испытуемые получали кусочек горького (содержание какао не менее 85%) или молочного шоколада (содержание какао менее 35%) и снова вставали на беговую дорожку.

Выяснилось, что у пациентов, съевших горький шоколад, способность ходить без посторонней помощи увеличилась: расстояние, которое они преодолевали, было на 11% больше, а сама "прогулка" длилась на 15% дольше по сравнению с утренними показателями. У пациентов, которые съедали молочный шоколад, улучшений показателей отмечено не было. Авторы исследования предположили, что полифенолы, соединения, которые содержит какао, уменьшают оксидативный стресс и улучшают кровообращение в периферийных артериях. В горьком шоколаде намного больше какао, чем в молочном, а значит, он богаче полифенолами.

И хотя результаты нельзя назвать впечатляющими, лечебные свойства полифенолов в горьком шоколаде "способны положительно влиять на качество жизни пациентов", - считает доктор Лоренцо Лофред, соавтор исследования, сотрудник университета Ла Сапиенца в Риме. Так, горький шоколад повышал у пациентов уровень окиси азота - молекулы, отвечающей за улучшение кровотока в тканях. Другие биохимические параметры указывали на снижение оксидативного стресса.

Полученные результаты вместе с другими данными лабораторных экспериментов дают основания предполагать, что повышение уровня окиси азота влияет на расширение периферийных артерий, а следовательно, и на способность ходить без посторонней помощи.

"Благодаря веществам, богатым полифенолами, мы можем разработать новую стратегию предупреждения осложнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", - предполагает доктор Франческо Вьоли, возглавивший исследование, профессор терапевтической медицины университета Ла Сапиенца.

Ученые говорят, что положительные результаты, вызванные употреблением горького шоколада, необходимо проверить в более масштабном и долгосрочном исследовании. В данном эксперименте не хватало контрольной группы, принимающей плацебо, к тому же пациенты знали, какой именно шоколад им дают, а это фактор, влияющий на результат.

Доктор Марк Кригер, представляющий Американскую кардиологическую ассоциацию, сказал, что пока рано рекомендовать горький шоколад в качестве лекарства для сердечно-сосудистой системы.

"Исследования показали, что полифенолы, содержащиеся в горьком шоколаде, способны улучшить работу кровеносных сосудов. Но это лишь предварительное исследование, и я думаю, следует быть осторожней в толковании полученных результатов, - предупреждает доктор Кригер, профессор Гарвардской медицинской школы в Бостоне. - Так, дальнейшие исследования антиоксидантов, например, витамина С и Е, показали, что их применение никак не влияет на состояние сердечно-сосудистой системы".

Также нужно помнить, что шоколад - это лишние калории в вашей диете. Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что ежедневное потребление сахара не должно превышать 9 чайных ложек - учитывая все сладкие напитки, булочки и сухие завтраки. Обычный шоколадный батончик содержит около половины этой нормы. К счастью, существуют продукты, которые богаты полифенолами, но при этом содержат меньше сахара, чем темный шоколад. Вот некоторые из них: мята, щавель, каперсы, фундук.

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