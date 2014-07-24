Чем опасно неправильное питание женщины во время беременности

Стало известно, чем опасно неправильное питание во время беременности. Исследователи из Кембриджского университета установили, что нездоровое питание во время беременности оказывает негативное влияние на здоровье не только будущих детей, но и внуков. Существует так называемая "пищевая память", которая передается из поколения в поколение, пишет directpress.ru.

Если женщина недополучает какие-либо питательные вещества во время беременности, то это может навредить здоровью не только ее будущих детей, но даже и внуков. Английские ученые полагают, что неправильное питание во время беременности увеличивает риск диабета и ожирения сразу у нескольких будущих поколений. Исследователи продемонстрировали наличие так называемой "пищевой памяти", которая передается между поколениями.

Если беременная не получает всех продуктов, которые ей необходимы, то ее ребенок появится на свет "перепрограммированным" для борьбы с недостаточным питанием. Так, организм малыша вместо того, чтобы переваривать пищу, будет откладывать ее про запас в виде жира, что значительно повышает риск развития метаболических болезней, вроде диабет 2 типа.

Неправильное питание во время беременности способно вызвать изменения в генах ребенка. Эти "эпигенетические" факторы передаются в следующее поколение, поэтому внуки сталкиваются с теми же проблемами, что их мамы или бабушки. В целом, английские исследователи установили, что подобным образом диета беременных поражает три поколения. Наблюдения проводились за мышами.

Несколько лет назад американские исследователи доказали, что нездоровое питание во время беременности повышает риск развития рак груди у дочерей и внучек. Как установили ученые, опасность болезни также повышается из-за генных изменений.