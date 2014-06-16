Как правильно делать тест на беременность

Каждая девушка вступает в половую жизнь неопытной, не знающей элементарных истин (порой даже таких, как необходимость контрацепции с ненадежными партнерами). После первых половых актов у нее может появиться стойкий страх ранней беременности – особенно если по какой-то причине произойдет некоторый сбой цикла из-за выхода девушки из целибата, пишет lady.tochka.net.

В этом случае поможет лишь простая наука, как делать тест на беременность. Сделав с некоторым перерывом несколько тестов разных производителей, девушка сможет или подтвердить свои опасения и уже начинать думать, что же делать дальше, или окончательно убедиться в том, что задержка вызвана другими причинами.

Устройство теста

Тест на беременность представляет собой небольшой участок плотной бумаги, на который нанесено три полосы. Одна – это уровень, до которого тест необходимо погружать (или смачивать) в мочу. Вторая и третья состоят из ферментов, получающих цветовую окраску в реакции с некими гормонами. Одна полоска означает отсутствие беременности при правильно сделанном тесте, две с вероятностью в 95% означают наступление беременности. Оставшиеся 5% можно отнести на редкие случаи наличия у девушки заболеваний, которые провоцируют выработку тех же гормонов примерно в том же количестве, что и у беременной женщины.

Метод использования

И все-таки девушкам больше интересно знать, как делать тест на беременность, а не благодаря какой хитрости он работает. Все очень просто: нужно на него пописать (желательно – слив первую мочу и успев с тестом где-то к середине мочеиспускания). Если неудобно – можно подставить какую-либо небольшую емкость, в которую тест нужно будет погрузить до отмеченного уровня.

После погружения тест нужно разместить в горизонтальном положении и оставить на пять минут. Если через пять минут маркировочные полоски не окрасятся – то тест бракован, и нужно сделать другой. По результатам положительного теста желательно не медля обращаться к гинекологу – возможно, беременности нет, но есть некая серьезная патология.