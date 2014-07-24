Украинский самолет с ранеными военными отбыл из Ростова-на-Дону

Украинский военно-транспортный самолет Ан-26 отбыл из аэропорта Ростова-на-Дону с 18 ранеными военнослужащими Украины и одним погибшим, которых доставит на родину.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василия Малаева.

На минувшей неделе в больницы Ростовской области попали 24 украинских военных, двое из них скончались. В среду врачи выписали 18 раненых, находящихся в удовлетворительном состоянии. В ночь на четверг они, а также один из погибших, были доставлены в аэропорт Ростова-на-Дону. Около 2.00 четверга за ними прибыл украинский борт.

«В настоящее время самолет с ранеными вылетел в Ростова-на-Дону в Одессу», - сказал собеседник агентства.

Еще одни погибший ранее был передан украинской стороне. В больницах Ростовской области остаются еще четверо раненых военных, которые находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что их могут транспортировать в Украину в пятницу.