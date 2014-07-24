Гамбургер содержит всего 2% мяса

Для приготовления гамбургеров в США каждый час убивают более 4000 коров. Американцы съедают около 5 миллиардов гамбургеров в год. Такие масштабы сказываются на качестве бургеров, сообщает meddaily.ru со ссылкой на World Observer Online.

Гипотезой исследования являлось то, что гамбургеры состояли в основном из мяса. С помощью гистологических методов были протестированы гамбургеры 8 популярных сетей быстрого питания. Оценивалось количество воды в бургерах, а затем под микроскопом анализировались типы тканей, из которых они состояли. Дополнительно был проведен тест на наличие в гамбургерах мозговой ткани.

В среднем, гамбургеры на 50% состояли из воды. Содержание мяса в гамбургерах варьировались от 2,1 до 14,8%. Помимо самого мяса (скелетной мышечной ткани), в бургерах обнаружили соединительную ткань, кровеносные сосуды, периферические нервы, жировую ткань, растительный материал, хрящи и кости. Мозговой ткани ни в одном из 8 образцов не нашли.

Некоторые из гамбургеров были заражены внутриклеточными паразитами, саркоцистами. Саркоцистоз возникает у животного при употреблении корма, на который попали инфицированные фекалии. Саркоцистоз передается и человеку. Чтобы избежать нежелательных последствий для организма, лучше не употреблять недостаточно прожаренное мясо. Любителям стейков с кровью рекомендуется есть мясо с органических ферм, где коровы питаются на травяных пастбищах.