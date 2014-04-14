Фастфуд развивает в человеке лень

Исследователи поведения животных доказали, что крысы становятся ленивыми и сидят на месте, когда питаются вредной пищей. Возможно, и для человека это верно; что, если выбор еды влияет на образ жизни, а не наоборот?

В течение 6 месяцев ученые из Калифорнийского Университета Лос-Анджелеса по-разному кормили две группы лабораторных крыс. Диета экспериментальной группы имитировала фастфуд: содержала большое количество сахара, жареных или иным образом обработанных ингредиентов. Другая группа крыс питалась более стандартным образом, в их рационе было больше зерновых, кукурузы, рыбного фарша. Почти все составляющие были необработанными, сырыми, пишет Здоровье.

Крысы, которые ели нездоровую пищу, уже через три месяца набрали вес, вплоть до состояния ожирения, хотя ели столько же пищи, сколько и контрольная группа крыс. Интересно, что после полугода питания фастфудом крысы стали хуже справляться с заданиями. Животных обучали нажимать на рычаг в определенных условиях, и при нажатии крыса получала вознаграждение: немного воды или вкусной пищи. Оказалось, что нездорово питавшиеся крысы хуже справляются с заданием из-за лени! В течение 30 минут тренировки они устраивали вдвое больше перерывов, чем стройные крысы.

«Либо фастфуд провоцирует лень и усталость, либо фастфуд приводит к ожирению, а ожирение вызывает хроническую усталость», - интерпретировал свои результаты автор статьи Аарон Блейсдел (Aaron Blaisdell). Он поблагодарил за помощь своих соавторов, в числе которых и российская студентка Екатерина Тельминова, и особенно подчеркнул: после 9 дней здоровой диеты животные с ожирением не стали лучше проходить тесты. С другой стороны, результаты стройных крыс тоже не ухудшились за девять дней диеты из фастфуда. Именно долгая привычка к нездоровой пище повлияла на поведение животных, и быстрого рецепта спасения здесь нет. В целом, лучше избегать быстрого питания, но, как и стройным крысам в исследовании, человеку со здоровыми привычками один хотдог вряд ли повредит.