Что могут "рассказать" волосы о здоровье

Проблемы с волосами не стоит игнорировать. Это может быть первым сигналом того, что в организме что-то происходит не так, пишет segodnya.ua со ссылкой The Times of India.

Так, например, сухие и ломкие волосы могут быть признаком дефицита белков, витамина А, цинка, незаменимых жирных кислот. Также это может указывать на проблемы с щитовидкой.

Жирные волосы могут означать недостаток в организме цинка, фолиевой кислоты и витамина В6.

Жесткие волосы говорят о дефиците белка и витамина А, а также о возможном гипотиреозе.

Секущиеся кончики, возможно, являются признаком анемии, нехватки железа, витамина В6, магния или цинка.

А вот ранняя седина может свидетельствовать о пережитом стрессе, проблемах с гормонами, недостатке витаминов группы В, меди или фолиевой кислоты.

В свою очередь, перхоть, себорея и псориаз возможны из-за грибковой инфекции, стресса или нехватки витаминов группы В, цинка и незаменимых жирных кислот.