Краски для волос содержат канцерогенные соединения

Парикмахеры, которые используют стойкие красители или делают перманент, имеют в крови высокую концентрацию канцерогенов. Как было установлено, в красках содержатся окислительные красители, работающие с помощью перекиси водорода. Они провоцируют химическую реакцию между ароматическими аминами и связующими красящими компонентами, пишет meddaily.ru со ссылкой на Financial Express.

Многие ароматические амины - толуидины - не раз связывали с раком, а орто-толуидин официально признали канцерогеном. В ЕС ароматические амины запрещены к использованию во многих косметических продуктах. Но, доказали ученые из Лундского Университета, это не спасает парикмахеров.

Специалисты проанализировали состав крови. Также их интересовали так называемые аддукты гемоглобина. По ним можно было проследить за длительным воздействием канцерогенов (тест показывал, сколько молекул гемоглобина присоединились к молекулам толуидинов). И этот метод оценки проверили на 295 парикмахерах, 32 женщинах, регулярно красящих волосы, и 60 людях, которые не пользовались опасными продуктами в течение года. Оказалось, у парикмахеров в организме были о-толуидин и мета-толуидин. Чем чаще парикмахер красил клиентам волосы или делал перманентную завивку, тем больше подскакивала концентрация канцерогенов.