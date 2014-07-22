Красный Крест признал, что Украина находится в состоянии войны. Как говорят западные дипломаты, это открывает двери для обвинений в военных преступлениях, в том числе за катастрофу с Боингом-777.

Доклад Красного креста является секретным, сообщает Reuters.

"Очевидно, что это международный конфликт, и поэтому это, скорее всего, военное преступление", - сказал дипломат одного из западных государств в Женеве.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является хранителем Женевских конвенций, устанавливающих ряд правил ведения войны.

ООН опирается на мнение Красного Креста относительно того, когда насилие превращается в войну.

"В системе ООН именно МККК делает такое определение. Крансый Крест является хранителем ворот международного гуманитарного права", - сказал источник ООН.

Как пишет Reuters, МККК не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, чтобы не обидеть ни Украину, ни Россию, называя конфликт гражданской войной или актом внешней агрессии.

Однако Красный Крест сделал это в частном порядке и проинформировал участников конфликта, сообщили источники Reuters.

Определение "война" - или международная, или гражданская - меняет игру на законных основаниях, так как появляются две воюющие стороны. Они ответственны за военные преступления.

Подозреваемые также могут быть арестованы за рубежом, так как некоторые страны применяют "универсальную юрисдикцию" к военным преступлениям.

Украинская правда