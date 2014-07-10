Самый полезный для женщин витамин

Одно из самых важных событий в жизни женщины - рождение ребенка. Шотландские ученые выяснили, какой витамин является самым полезным для женского здоровья и помогает родить здорового малыша, пишет Сегодня.

Оказалось, что женщинам детородного возраста необходимо принимать фолиевую кислоту. Результаты многолетних тестов показали, что длительный прием витамина В9 (фолиевой кислоты) позволяет не только избавиться от многих осложнений во время беременности и родов, но и полезен для здоровья женского организма вплоть до наступления менопаузы.

Так, ученые выяснили, что употребление фолиевой кислоты помогает избежать появления проблем с позвоночником у ребенка, способствует правильному формированию нервной системы плода. Кроме того, этот витамин незаменим при лечении послеродовой депрессии, поэтому его по праву считают самым главным витамином для женщин.

Притом в подростковом возрасте фолиевая кислота корректирует половое созревание девушки, помогает при акне.

Ежедневная доза фолиевой кислоты во время беременности составляет 400 микрограммов. Этот витамин группы В содержится в зеленых овощах, темном рисе и различных крупах.