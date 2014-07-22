Соцсети способствуют развитию нарциссизма у людей

Нарциссизм - побочный эффект одержимости соцсетями вроде Facebook. Здесь сделано все, чтобы человек постоянно занимался самолюбованием (добавление своих фото, обновлений статуса). Например, фотографии профиля позволяют привлечь к своей персоне максимум внимания, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Как показало исследование Трэйси Эллоувэй из Университета Северной Флориды, поведение человека онлайн точно показывало его личный уровень нарциссизма. Примечательно: оценка фотографий профиля была единственной характеристикой, предсказывающей нарциссизм у мужчин. Для женщин работали и оценки фотографий, и частота обновлений статусов.

В рамках изыскания приняли участие более 400 добровольцев 18-50 лет. В среднем люди пользовались соцсетью по 2 часа в день. У них было примерно 500 человек в списке друзей. Хотя нарциссизм оказался свойственен представителям обоих полов, только женщины чаще оценивали свои фото как "физически привлекательные", "гламурные" и "крутые". Также женщины чаще сменяли фотографию профиля (обновление происходило раз в два месяца; мужчины это делали раз в три месяца).