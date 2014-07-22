В больнице в российском городе Гуково остаются 15 украинских военных, двое умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«К сожалению, из 17 украинских военных, которые оставались на территории РФ, двое умерли: один вчера умер, один умер на следующий день после того, как их передислоцировали в больницу», - сказал он.

«15 ребят остаются на территории РФ в населенном пункте Гуково, в больнице», - сообщил Лысенко.

«Мы бы их уже сегодня вернули, но РФ пока не разрешает этого делать», - сказал пресс-секретарь РНБО.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Лысенко проинформировал, что в результате интенсивных обстрелов границы 17 украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести, были переправлены для предоставления медицинской помощи на территорию РФ, один боец Национальной гвардии погиб.

Сегодня, 22 июля, директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андронатий заявил, что в России находятся 22 раненных украинских военных.

“Завтра планируется отлет самолета в Ростов-на-Дону с тем, чтобы забрать в Украину раненых легкой и средней тяжести. Четверо из украинских раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Возле них есть наш врач, который наблюдает за состоянием наших военных, которые находятся в реанимации. К сожалению, двое украинских военных умерли”, - сказал Андронатий.