Бойцы прорвали кольцо террористов и вывезли тяжелораненых в тыл

В Донецкой области, на границе с РФ, военнослужащим николаевской 79-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины удалось прорвать окружение российских боевиков и осуществить вывод в тыл раненных.

Об этом сообщает «НикВести».

Представитель командования десантной бригады подтвердил изданию информацию об удачной операции по выводу раненных бойцов из оцепления, где больше 7 суток солдаты находились под шквальным ракетным и минометным обстрелом со стороны Российской Федерации.

Как сообщает источник, один из офицеров четвертой роты второго батальона героически организовал вывод, взял на себя ответственность и вывел тяжелораненых бойцов из оцепления. При этом, он уточняет, что четкого приказа от руководства АТО так и не получил и действовал по личной инициативе.

Аналогично о ситуации сообщает волонтер "Народного проекта" Валерий Кисель. По его словам, так и не дождавшись внятных команд от генералитета и помощи, старший офицер, находящийся на высоте в оцепленной террористами, принял решение вывести из окружения бойцов-"резервистов" и раненных. Все офицеры и прапорщики остались на своих позициях.

Позиции украинской армии в оцепленном российскими террористами районе по прежнему находятся под контролем сил АТО. К ним уже направлено подкрепление и боевые соединения Вооруженных сил Украины для поддержки и осуществления ротации. В настоящий момент освобожденным бойцам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Бирюков, из окружения вывели 75 человек. Среди них есть раненные и контуженные, измученные недельным обстрелом танков, минометов и «Градов».

Сегодня уже 7-е сутки, как служащие 4-й роты 2 батальона 79-й аэромобильной бригады находятся в оцеплении российских террористов под шквальным огнем со стороны РФ.

Несколько дней назад родственники военнослужащих 79-й ОАЭМБр заявляли, что командование АТО недостаточно поддерживает украинских солдат, которые оказались в окружении российских террористов.

19 июля матери и жены военных перекрывали трассу под Кировоградом, требуя помочь их детям-призывникам, служащим в 79-й ОАЭМБр.

21 июля аналогичный митинг состоялся в Вознесенске, участниками которого были родственники николаевских десантников из Вознесенского района и Южноукраинска.

Источник: http://nikvesti.com/news/politics/56417