Лучший сок для завтрака

Многие за завтраком выпивают чашку кофе или чая. Но это неверный выбор. Сотрудники Университета Буффало сделали заключение: идеальный вариант - апельсиновый сок. Именно с него стоит начинать свой день, передает healthinfo.ua со ссылкой на Global Science.

Ученые протестировали влияние сока на примере 30 добровольцев 20-40 лет. Рацион всех участников был одинаковым (в их ежедневное меню входили сандвич с ветчиной, омлет и картофель). Но участников разделили по группам в зависимости от того, какой напиток они выбирали.

Первая группа выпивала подслащенную воду, вторая - обычную воду, третья - свежевыжатый сок апельсина. После еды каждые 1,3 и 5 часов добровольцы сдавали кровь на анализ.

Анализировалась концентрация сахара в крови и уровень веществ, связанных с работой иммунитета. Оказалось, именно у группы, пившей сок, было меньше всего сахара и больше всего полезных соединений в крови. Правда, ученые оговариваются: апельсиновый сок может навредить зубной эмали. Поэтому рекомендуется пить его через соломинку.