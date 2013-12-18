Корица - средство против гриппа
Обладает противовирусным и антисептическим действием
Корица уже более 4000 тысяч лет используется людьми, при этом было замечено, что человек, находившийся в помещении, где фасуют и развешивают молотую корицу, никогда не болеет гриппом.
Корица обладает противовирусным и антисептическим действием. Этот феномен наука выяснила уже давно.
Что вам необходимо:
- молотая корица
- посудинка размером в чайное блюдечко в каждую комнатку.
Рассыпать по половинке пакетика в каждую посудину и расставить по квартире (приблизительно на 10-15 кв. метров одна посудинка).
Для более эффективного результата раз в неделю необходимо помешивать корицу.
Раз в месяц не забывайте подсыпать свеженькую корицу в расставленные посудины. После истечения году, полностью заменить корицу.