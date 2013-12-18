Корица - средство против гриппа

Корица уже более 4000 тысяч лет используется людьми, при этом было замечено, что человек, находившийся в помещении, где фасуют и развешивают молотую корицу, никогда не болеет гриппом.

Корица обладает противовирусным и антисептическим действием. Этот феномен наука выяснила уже давно.

Что вам необходимо:

- молотая корица

- посудинка размером в чайное блюдечко в каждую комнатку.

Рассыпать по половинке пакетика в каждую посудину и расставить по квартире (приблизительно на 10-15 кв. метров одна посудинка).

Для более эффективного результата раз в неделю необходимо помешивать корицу.

Раз в месяц не забывайте подсыпать свеженькую корицу в расставленные посудины. После истечения году, полностью заменить корицу.