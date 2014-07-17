Психологи выяснили, как пользователи соцсетей оценивают друг друга

Статья, вышедшая недавно в журнале Psychology of Popular Media Culture, сравнивает результаты восприятия двух поддельных профилей в сети Facebook. Выдуманная женщина 20 лет, Аманда Джонсон, на обеих страницах указывает, что любит Леди Гагу и сагу "Сумерки". Однако фото профиля отличаются: на одной из страниц она в коротком красном платье, на другой — в джинсах и блузке с шарфиком, пишет Здоровье.

Участницы исследования, 118 девочек и женщин 13-25 лет, должны были после просмотра одного из профилей Аманды дать ей оценку от 1 до 7 по таким параметрам:

— могла бы эта девушка стать их подругой;

— могла бы она справиться с рабочим заданием;

— симпатичная ли она.

Удивительно, но по всем трем пунктам, даже по внешней привлекательности, профиль с менее вызывающей фотографией набрал больше баллов. Особенно заметно "Аманда в красном" проиграла по вопросу компетентности: американские студентки тоже думают, что красота и ум — вещи несовместимые.

Автор исследования, Элизабет Дэниелс, обеспокоена такими результатами. Получается, что с предрассудками по поводу внешности нам еще бороться и бороться. Стремиться быть привлекательной — это, безусловно, хорошо, но чтобы люди к вам тянулись, покажите им то, чем вы интересуетесь, а не то, как вы умеете украсить себя внешне.