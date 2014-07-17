Мимика показывает состояние пациента не хуже его медицинской карты

Врачи "скорой помощи" смогут по мимике оценивать тяжесть состояния некоторых пациентов, сообщает meddaily.ru со ссылкой на CBSNews. Исследование показало, что у пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца или легких имеются нарушения мимики. В частности, это отмечается при выражении ими удивления.

В исследовании приняло участие 50 пациентов Медицинского центра Каролины с одышкой и болями в грудной клетке. Больным на экране ноутбука показали три быстро сменяющие друг друга картинки, вызывающие эмоциональную реакцию (юмористическая карикатура, изумленное лицо крупным планом и фотография плачущего человека).

Изменения в выражении лиц людей записывались на веб-камеру. Потом использовалась программа, предназначенная для анализа изменений мимики. Затем врачами было проведено полное обследование пациентов на наличие острых и хронических заболеваний сердца и легких. Они искали признаки инфаркта миокарда, стенокардии, рака, пневмонии. После обследования их состояние оценивалось в течение еще двух недель.

За 2 недели у 16% (8 человек) диагностировали серьезные заболевания сердца и легких. Из оставшихся 42 человек у двоих обнаружилось ухудшение состояния вследствие хронической обструктивной болезни легких, еще у двоих – сердечная недостаточность, а у одного – мерцательная аритмия. У пациентов с тяжелыми легочными или сердечными заболеваниями по сравнению с более здоровыми пациентами диапазон выражений лица значительно меньше, отмечают эксперты.

У тяжело больных людей при просмотре изображений выражение лица часто оставалось нейтральным. Авторы предполагают, что тяжелые заболевания приводят к затруднениям в выражении эмоций, и в связи с этим оценка мимики может помочь врачам быстро определить, кто из пациентов нуждается в срочном лечении. Часто врачи уделяют большее внимание объективным методам, однако общение с больными также деат важную информацию.