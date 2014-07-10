Утвержден клинический протокол лечения острого инфаркта миокарда

Как сообщили УНИАН в Минздраве, это утверждено приказом ведомства от 02.07.2014 № 455 «Об утверждении и внедрении медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента ST».

Согласно с Унифицированным клиническим протоколом, который базируется на принципах «доказательной медицины», принципиально меняется системный подход в оказании помощи пациентам с острым инфарктом миокарда. Принципиальные изменения коснулись этапа специализированной помощи таким пациентам.

Протокол разработан на основе адаптированного клинического наставления, основанного на доказательствах «Острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST», что базируется на актуальных рекомендациях Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца с глубоким анализом результатов крупномасштабных исследований и возможности их внедрения в медицинскую практику отечественной системы здравоохранения.

Основной целью протокола является создание системы лечения пациента, которая бы исключала ошибки и потерю времени на любом из этапов, поскольку время, когда возможна эффективная помощь при данном заболевании исчисляется в минутах. Положения протокола направлены на создание последовательного и эффективного лечения больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST, установления приоритетов при выборе тактики лечения, начиная сразу после появления первых симптомов заболевания как на догоспитальном этапе, так и в стационаре.

Детально разработан алгоритм направления пациента с острым коронарным синдромом в городской и сельской местностях, пошаговые действия семейных врачей, врачей экстренной медицинской помощи и отделений интенсивной кардиологической помощи, интервенционных хирургов, реабилитологов.

В украинскую кардиологию вместе с Унифицированным клиническим протоколом вводятся европейские подходы реперфузийной терапии, основанные на проведении первичных перкутанных коронарных вмешательств (инвазивная, катетерная технология) в первые часы от начала симптомов заболевания. Внедрение Унифицированного клинического протокола позволит не только существенно снизить смертность в стационаре, но и будет способствовать развитию и внедрению высокотехнологичных методов лечения и медицинской реабилитации в клиническую практику путем разработки в учреждениях здравоохранения локальных протоколов медицинской помощи (клинических маршрутов пациентов) на основе Унифицированного клинического протокола и внедрение и мониторинг соблюдения локальных протоколов при оказании медицинской помощи пациентам.

Унифицированный клинический протокол является долгожданным результатом работы мультидисциплинарной рабочей группы Минздрава, которая плодотворно работала в течение года. Конечной целью воплощения протокола в практику является значительное снижение уровня смертности и осложнений заболеваний до европейских показателей. Введение данного протокола возможно благодаря слаженной работе семейных врачей, врачей экстренной и неотложной медицины, кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов и интервенционных кардиологов.