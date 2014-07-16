В Африке от лихорадки Эбола умерли 603 человека - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения сообщает о гибели 603 человек от лихорадки Эбола на западе Африки.

По данным ВОЗ, только за последнюю неделю медики зафиксировали 63 новых случая смерти в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, передает русская служба Би-Би-Си.

Это крупнейшая вспышка вируса Эбола из когда-либо происходивших.

Власти Кот-Д'Ивуара под предлогом о нераспространении лихорадки запретили 400 ивуарийцам, искавшим убежища в Либерии, вернуться на родину. При этом часть наблюдателей говорит о политических причинах для этого запрета.

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/07/140715_rn_ebola_death_toll.shtml