Страны Западной Африки должны быть готовы к распространению лихорадки Эбола - ВОЗ

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, уточнив, что в группу риска входят Мали, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Гвинея-Бисау.

«Граничащим с Гвинеей государствам необходимо быть готовым к тому, что инфицированные люди могут приехать на их территорию, и, тем самым, занести вирус», - заявил представитель ВОЗ. Эксперты организации отмечают, что сдержать распространение инфекции крайне сложно так как местные жители не осознают опасность лихорадки и продолжают соблюдать традиционные обряды захоронения, которые подразумевают непосредственный контакт с телом умершего.

Несмотря на меры, принимаемые международными здравоохранительными организациями, на территории Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии зафиксировано 635 случаев инфицирования лихорадкой Эбола, 399 из которых привели к летальному исходу.

Вспышка геморрагической лихорадки приобрела масштабы межгосударственного кризиса, отметила на прошлой неделе ВОЗ, призвав к принятию решительных мер по борьбе с опасным заболеванием. «Это больше не вспышка заболевания в какой-то определенной стране, это субрегиональная проблема, которая требует правительственных действий. ВОЗ серьезно обеспокоена передачей вируса в соседние страны и вероятностью дальнейшего распространения инфекции», - заявил региональный директор ВОЗ в Африке Луис Самбо (Luis Sambo).

Remedium.ru