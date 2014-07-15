Летняя жара способствует развитию болезней почек

Жара, грозящая обезвоживанием, приводит к отложениям солей и к камням в почках, предупреждают сотрудники Медшколы Перельмана. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум", ученые анализировали данные 60433 человек за 2005-2011 годы, собранные в Атланте, Чикаго, Лос-Анджелесе, Далласе и Филадельфии.

Оказалось, пиковые значения в риске обнаружения камней в почках приходились на первые три дня после повышения температуры воздуха. Единственным исключением был Лос-Анджелес. Так, относительный риск выявления болезни при 30 градусах за окном относительно 10 градусов составлял 1,38 в Атланте, 1,37 - в Чикаго, 1,36 - в Далласе, 1,11 - в Лос-Анджелесе, 1,47 - в Филадельфии.

Причина кроется в нарушении водного баланса. При обезвоживании растворы мочевой кислоты и кальция становятся более концентрированными. Тогда начинают формироваться отложения кальция. Плюс, потепление может ускорять уже и так протекающий процесс образования камней. При этом важна не среднегодовая температура, а количество теплых дней в году.