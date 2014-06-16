Чем опасен холодный чай для здоровья почек

Урологи из Университета Чикаго пришли к выводу, что в холодном черном чае содержится огромное количество оксалатов – кислых солей, которые очень вредны и даже опасны для почек.

В жару наш организм особенно подвержен обезвоживанию, потому что мы чрезмерно потеем. Пополняя жидкость при помощи чая, мы увеличиваем риски мочекаменной болезни в 2 раза. Как известно, почечные камни бывают нескольких разновидностей, образуются в почках и мочевых трубах.

Особенно велик риск мочекаменной болезни у мужчин и женщин после 40 лет. Причем мужчины рискуют больше. Интересно, что в горячем чае оксалаты содержатся в значительно меньшем количестве.

Вредные для почек оксалаты также есть в шоколаде, шпинате, ревене и орехах.

По мнению американских ученых и врачей, обычная негазированная вода с ломтиком лимона – идеальный напиток для утоления жажды в жару. Кроме того, лимонная кислота еще и предотвращает образование почечных камней.

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