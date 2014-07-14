Чем полезна стручковая фасоль

Фасоль обладает огромным количеством полезных веществ. «Мы обнаружили снижение уровня плохого холестерина на 5 процентов при употребление одной порции бобовых в день в течение 6 недель», – уточнила соавтор исследования Ванесса Ха, которое проводилось в клинике Св. Михаила в Торонто, пишет telegraf.com.ua.

Одна порция – это примерно три четверти чашки приготовленной фасоли. Исследователи провели анализ 26 клинических испытаний с участием 1 037 мужчин и женщин среднего возраста. Некоторые из испытаний учитывали здоровых взрослых, в другие были включены пациенты с сердечнососудистыми заболеваниями.

При сравнении рационов участников с их лабораторными данными, оказалось, что потребление бобовых положительно действовало на показатели липидного профиля. «Когда мы сравнили фасоль, нут, чечевицу и горох, мы не нашли никаких различий в эффекте снижения уровня холестерина у различных типов бобовых», рассказала Ха.

Фасоль и другие бобовые более благотворно влияли на мужчин, чем на женщин. Однако ученые считают, что мужчины изначально имели более высокий уровень холестерина. Бобовые в ежедневном рационе помогают улучшить уровень холестерина двумя различными способами.

Во-первых, они «вытесняют» другие продукты в рационе, которые более вредны для сердца и сосудов – продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, красное мясо и сыр, или продукты с высоким гликемическим индексом, таких как белый рис и белый хлеб.

Во-вторых, фасоль и горох, а также чечевица и нут являются хорошими источниками клетчатки, растительного белка, витаминов и минералов, которые играют определенную роль в снижении сердечно-сосудистых заболеваний. Бобовые - не единственные продукты, которые могут помочь сократить уровень холестерина. Более ранние исследования показали, что употребление в пищу овса и ячменя может снизить уровень липопротеинов низкой плотности на 5 процентов.