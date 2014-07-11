Ученые расшифровали эмоциональный код человека

Хотя ощущения и чувственные переживания индивидуальны, мозг превращает их в стандартный код. И этот код связан с разными ощущениями и ситуациями. С помощью кода мозг справляется как с негативными, так и позитивными эмоциями, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые установили, что особые схемы нейронной активности в орбитофронтальной коре, области мозга, связанной с обработкой эмоциональной информации, выступают в роли кода, отражающего субъективные переживания. По словам Адама Андерсона из Университета Корнелла, люди могут испытывать одинаковые ощущения. Был проведен эксперимент: добровольцам показывали серию изображений и давали попробовать разные продукты. При этом проводилось сканирование мозга. Далее делался анализ активности мозга и личных переживаний добровольцев.

Оказалось, основные переживания выражались в виде кодов активности в зонах мозга, связанных с вкусовыми ощущениями и зрением. Также отмечались независимые сенсорные коды в орбитофронтальной коре. Получалось, представление о нашем внутреннем субъективном опыте не всегда связано с определенными эмоциональными центрами. Все дело в централизованном ощущении чувственного опыта.