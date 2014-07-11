Распространенность детского туберкулеза в мире недооценивали на 25 %

Согласно оценкам авторов исследования, опубликованного 9 июля в журнале The Lancet Global Health, заболеваемость туберкулезом среди детей, живущих в 22 странах мира с высоким уровнем распространения заболевания, в том числе в России, на 25 процентов выше, чем это было принято считать до сих пор.

В свете полученных данных, полагают специалисты, особое значение приобретает профилактическая антибиотикотерапия среди детей, находящихся в группе риска.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2012 год, общее число новых случаев детского туберкулеза в мире ежегодно составляет порядка 530 тысяч. Эта цифра основана на статистических данных об официально зарегистрированных педиатрических случаях заболевания, которые в значительной степени варьируются от страны к стране, при этом существенная часть недиагностированных эпизодов не учитывается.

Авторы исследования применили для более полной оценки ситуации методы математического моделирования, позволяющие учесть такие социальные и эпидемиологические факторы, как структура населения, специфичная для стран модель функционирования домохозяйств, уровень заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения, эффективность вакцинации БЦЖ, распространенность ВИЧ-инфекции и другие. Расчеты проводились для 22 стран мира с наиболее высокими показателями распространения туберкулеза среди населения - Афганистана, Бангладеш, Бразилии, Камбоджи, Китая, Демократической республики Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Кении, Мозамбика, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Филиппин, России, Южной Африки, Таиланда, Уганды, Танзании, Вьетнама и Зимбабве.

Полученные в итоге результаты говорят о том, что порядка 15 миллионов детей младше 15 лет в этих странах ежегодно подвергаются опасности заражения туберкулезом, а, по самым грубым оценкам, 53 миллиона детей живут с латентной формой инфекции, которая может развиться в активную форму в любое время. Так, в 2010 году около 7,6 миллиона детей были инфицированы Mycobacterium tuberculosis, у более 650 тысяч из них развился туберкулез, что на 25 процентов выше данных ВОЗ. Общий уровень выявляемости случаев заболевания у детей авторы оценили в 35 процентов. Это означает, что 65 процентов случаев активного детского туберкулеза пропускается ежегодно национальными программами по борьбе с заболеванием.

"Полученные нами результаты проливают свет на огромные возможности превентивной антибиотикотерапии для тех 15 миллионов детей, которые живут в одном доме с больным туберкулезом взрослым, - пояснил ведущий автор исследования Питер Додд (Peter Dodd) из Шеффилдского университета (Великобритания). - Более широкое применение профилактического приема изониазида для таких детей сможет существенно снизить число случаев развития болезни среди них".

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