На Шри-Ланке растёт уровень заболеваемости лихорадкой Денге

МИД в связи с обострением эпидемиологической ситуации на Шри-Ланке, вызванным ростом уровня заболеваемости лихорадкой Денге, рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны или планируют ее посетить, проявлять повышенную осторожность.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, также рекомендовано консультироваться с медицинскими заведениями по поводу возможных профилактических мероприятий по предотвращению заражения этой болезнью, а при выявлении первых признаков заболевания (озноб, головная боль, повышенная температура, ломота в теле и прочее) - безотлагательно обращаться за медицинской помощью.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Шри-Ланки гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по номерам телефонов: (00 9111) 2614 60 41 и (00 9111) 26 14 60 42 или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.