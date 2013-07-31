В Гондурасе бушует эпидемия лихорадки Денге
09:27, 31 июля 2013Зарубежные новости
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Объявлено чрезвычайное положение
Власти Гондураса объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с эпидемией лихорадки Денге.
Как передает ИТАР-ТАСС, соответствующее решение было принято на заседании правительства страны.
В последнее время в Центральной Америке участились случаи заболевания лихорадкой денге. По последним данным, в Гондурасе с начала года жертвами эпидемии стали 16 человек, около 14 тыс. инфицированы опасным вирусом.
На прошлой неделе резкий всплеск случаев заболевания людей лихорадкой денге был зарегистрирован в Коста-Рике. В Министерстве здравоохранения страны объявили, что за несколько дней число людей, у которых выявлен опасный вирус, возросло сразу на 2,6 тысяч. В результате вспышки инфекции общее число граждан Коста-Рики, заразившихся денге, с начала года увеличилось на 15% - до более чем 19,6 тыс. человек, четверо из них погибли.
Всплеск заболеваемости лихорадкой денге также отмечен в Сингапуре и Таиланде.
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