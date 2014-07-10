В Венгрии госпитализирован уже шестой человек с подозрением на заражение сибирской язвой

В восточной венгерской области Хевеш госпитализирован еще один человек с подозрением на заражение сибирской язвой. Как сообщила национальная служба здравоохранения, это уже шестой случай в регионе. Отмечается, что заражение могло произойти в результате незаконного забоя скота.

На прошлой неделе споры сибирской язвы обнаружены в говядине с одной из ферм города Тисафюред, расположенного в 160 км к востоку от Будапешта. По сообщению местных органов здравоохранения, "пять человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на заражение".

При этом часть инфицированного мяса была отправлена в компанию, поставляющую продукты предприятиям общественного питания. По решению властей деятельность компании временно приостановлена, начато расследование.

В регионе, где выявлена вспышка инфекции, проведена массовая вакцинация животных.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - острое инфекционное заболевание, которое сопровождается интоксикацией, воспалением кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

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