Неврологи научились выявлять потенциальных алкоголиков среди подростков

Ученые из Дублинского университетского колледжа (Ирландия) и Вермонтского университета (США) проанализировали структуру мозга, показатели его активности, уровень IQ, когнитивные функции, личностные особенности и пробы крови 2.400 четырнадцатилетних подростков в восьми разных точках по всей Европе. Исследователи также использовали данные, полученные в 2012 году в результате исследования других участников, склонных к выпивке, и проверили методы, с помощью которых пытались предсказать, кто из подростков пристрастится к алкоголю. Достоверность прогнозов оказалась высокой, а методы прогноза оправдали себя и для новой группы подростков.

В результате ученые смогли составить список из факторов, способствующих развитию алкоголизма. Среди них неврологи выделяют стремление к поиску острых ощущений, недобросовестность, употребление наркотиков членами семьи, импульсивность и переживание стрессовых событий. Специалисты также отмечают, что даже однократное употребление алкоголя в возрасте 14 лет оказалось мощным фактором развития алкоголизма. Помимо этого, неврологи обратили внимание на строение мозга: снижение объема серого вещества и преобладание белого выступает предиктором зависимости от спиртного.

Ученые надеются, что их результаты помогут разработать конкретные меры, позволяющие выявлять группу риска и предотвращать случаи злоупотребления психоактивными веществами среди подростков. В ходе дальнейшей работы неврологи планируют выяснить роль факторов окружающей среды, таких как курение и психо-социальный стресс, а также научиться предсказывать развитие зависимости от марихуаны.

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