Смартфон мешает полноценному сну

Очевидные на первый взгляд вещи зачастую становятся открытием. В истории с влиянием смартфона на здоровье так и получается. Исследование показало, что 8 из 10 ночью держат свой мобильный на расстоянии вытянутой руки, а более половины используют гаджет в качестве будильника. Из-за того, что мобильный находится у твоей постели ночью, ты становишься сверхбдительным, твой сон становится более чутким и, в конечном итоге, ты полноценно не высыпаешься. Это может также вызвать бессонницу и другие проблемы со сном, пишет infosmi.net.

«Большинству людей пойдёт на пользу устранение всех электронных устройств, включая мобильный телефон, из комнаты во время сна», – заявил автор исследовательской группы доктор Гай Медоуз.

Эксперты считают, что твоему отдыху очень мешает яркий большой экран смартфона, в который ты непременно заглядываешь перед сном.