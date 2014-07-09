Львиная доля зарубежных препаратов проходит клинические испытания в России

Агентство Synergy Research Group провело независимый анализ распространенности лекарственных препаратов, в ходе которого был установлен факт проведения клинических испытаний 65% всех одобренных международными регуляторами лекарств в России.

По данным Synergy Research Group, из всех 215 клинических испытаний лекарственных препаратов, 139 в 2013 году провели в России, что в два раза превышает аналогичный показатель 2009 года. Основными заказчиками клинических испытаний препаратов в России выступают европейские и американские фармацевтические компании.

Больше клинических испытаний проводят и российские фармкомпании: в 2009 году они провели 191 исследование, а в 2013-ом – 325. Рост объясняется активным вкладыванием средств в создание инновационных лекарств. Как сообщает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, только в 2012 году в России было выдано 17 разрешений на клинические испытания инновационных лекарств отечественного производства. В результате проводится все больше доклинических исследований и отмечается ускоренное поступление новых препаратов на рынок.

scienceblog.ru