В 40% случаев можно избежать рака, изменив образ жизни - онкологи

В ходе исследования, проведенного Британским благотворительным обществом изучения рака, было выяснено, что отказ от курения и поддержание нормального веса в четырех из десяти случаев позволяет избежать рака поджелудочной железы - одной из самых опасных форм онкологии, при которой в течение пяти лет выживают лишь 3% пациентов.

Специалисты отмечают, что пациентам необходимо знать о роли их образа жизни в развитии онкологических заболеваний и сохранять физическую активность, а также исключить из рациона красное мясо.

Портал Science Daily цитирует Харпала Кумара, исполнительного директора Британского благотворительного общества изучения рака, который отмечает, что рак поджелудочной железы редко попадает в центр внимания, хотя выживаемость при этой форме онкологии остается чрезвычайно низкой. По словам британских исследователей, в течение ближайших нескольких лет они планируют удвоить финансирование исследований в этой области

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