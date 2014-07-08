Леворукость зависит от времени зачатия и рождения человека

Мальчики, рожденные зимой, чаще бывают левшами, чем мальчики, родившиеся летом, показало исследование. Специалисты Университета Вены исследовали 13000 взрослых. Оказалось, 7,5% женщин и 8,8% мужчин были левшами, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Причем, среди мужчин 8,2% левшей родились с февраля по октябрь. А вот 10,5% - с ноября по январь. Видимо, сезонность связана с уровнем гормонов, которые определяет вероятность леворукости. Считается, высокий уровень тестостерона на стадии внутриутробного развития делает людей левшами. Чем длиннее день, тем выше тестостерон. Так как дети, родившиеся зимой, все лето находятся на стадии внутриутробного развития, они получают больше гормона.

Выявленный эффект объяснял ситуацию с мужчинами, у которых изначально больше тестостерона, но не с женщинами. Хотя не исключено, что внешние факторы повышают уровень гормона и при вынашивании девочек. Вообще же тестостерон может тормозить развитие левого полушария мозга. А это полушарие основное для правшей.