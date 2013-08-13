Сегодня - Международный день левшей

Сегодня отмечается Международный день левшей (International Left-Handers Day).

Как сообщает РИА Новости, этот день отмечается 13 августа с 1992 года по инициативе Британского клуба левшей (Left-Handers Club).

Массовое движение левшей началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Уинборна. Он, как левша, носил кобуру слева, тогда как, согласно уставу, должен был носить ее справа.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Левши составляют от 3% до 10% человечества.

Участники Британского клуба левшей считают, что для полного взаимопонимания леворуких их родственникам и друзьям необходимо хотя бы один день в году делать все левой рукой. Для этих целей подходит именно День левшей - 13 августа. Можно обозначить "зоны левшей" (Lefty Zone), в которых все нужно делать только левой рукой: есть, пить, рисовать, чистить овощи, резать хлеб и заниматься прочими повседневными вещами. Члены клуба также предлагают поиграть в волейбол, выполняя подачу левой рукой, и устроить мастер-класс игры на гитаре с натянутыми в другом порядке струнами.

Существует много теорий и предположений о причинах леворукости, однако точный ответ до сих пор не найден. Ученые и медики склонны считать, что левши появляются на свет из-за нарушений внутриутробного развития головного мозга. Активно идут исследования генетической природы левосторонности. Вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2-3%, если родители правши, 14-18%, если один из родителей левша, и 30-40%, если оба родителя левши.

Долгое время главной причиной переучивания левшей была тревога за их социальную адаптацию в мире, где превалируют правши и где все технические средства рассчитаны на праворуких. Но теперь ученые доказали, что нет смысла переучивать левшу, леворукость - не просто преимущественное владение левой рукой, но и отражение определенной межполушарной асимметрии.

В связи с повсеместным прекращением переучивания левшей за несколько последних десятилетий удельный вес леворуких в мире возрос в три-четыре раза.

Ученые говорят о превосходстве левшей над правшами. Проведенные исследования показали, что выпускники высших учебных заведений, у которых более развита левая рука, зарабатывают на 13-21% (в зависимости от продолжительности обучения) больше. Однако, отмечают ученые, эта тенденция проявляется только в отношении мужчин - леворукие и праворукие женщины демонстрируют одинаковые результаты.

Также исследователи подсчитали, что левши чаще становятся высококлассными специалистами (53% против 38%).

В некоторых видах деятельности левши имеют определенные преимущества, например, в игре на музыкальных инструментах и в спорте - боксе, теннисе, фехтовании. Левши более эффективно используют оба полушария, именно поэтому они быстрее, что дает преимущество, к примеру, в футболе.

Во многих странах есть специальные магазины для леворуких людей, где можно купить ножи и ножницы, спортивные принадлежности, швейные машинки, холодильники, фотоаппараты, компьютеры с клавиатурой, приспособленной для леворуких, и многое другое.

Для левшей создаются специальные музыкальные инструменты, например, гитары. Есть специальные чековые книжки для левшей. На заводах и фабриках есть станки для леворуких.

Знаменитые левши - политики и военные: Цезарь и Наполеон, Александр Македонский и Карл Великий, Черчилль, Бисмарк и Фидель Кастро. Среди американских президентов - Джеральд Форд, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Барак Обама. Левшами были художники: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Огюст Роден, Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер. Писатели: Ганс Христиан Андерсен, Франц Кафка, Фридрих Ницше, Льюис Кэрролл. Музыканты: Николо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Рахманинов. Левшами были актер Чарли Чаплин, а также ученые Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон и другие.