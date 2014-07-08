Замкнутым и задумчивым грозят сердечные приступы - ученые

В последнем номере журнала "Психотерапия и психосоматика" опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые из университета Пармы (Италия) изучили влияние личностных особенностей на вероятность возникновения сердечных приступов.

Исследователи в течение полугода наблюдали за 30-ю пациентами с депрессивными симптомами и 220-ю здоровыми испытуемыми. Оказалось, что не только клиническая форма депрессии, но и склонность переживать отрицательные эмоции и воспринимать жизнь в негативном свете оказалась связана с частотой сердечных приступов.

В ходе анализа результатов ученые пришли к выводу, что так называемый "проблемный тип личности", для которого характерна негативная окраска событий, социальная замкнутость, пессимизм, переживание тревоги, деморализации, безнадежности и склонность к размышлениям, наиболее подвержен риску развития ишемической болезни сердца.

Исследователи отмечают, что их работа расширила традиционные представления и доказала, что не только глубокая депрессия, но и ее скрытые формы связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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