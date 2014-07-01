Определена идеальная продолжительность сна

Исследование, проведенное при участии девяти тысяч взрослых мужчин и женщин, показало, что последствия чрезмерно продолжительного ночного сна могут быть не менее вредными, чем регулярное недосыпание, пишет nua.in.ua.

По меньшей мере, именно такая закономерность наблюдается среди представителей возрастной группы от 50 до 64 лет, для которых сон, продолжавшийся менее шести или больше восьми часов, одинаково негативно влиял на способность принимать правильные решения. Что касается представителей старшей возрастной группы (участников в возрасте от 65 до 89 лет), то для них ухудшением мозговой активности обозначался только слишком продолжительный сон.

Соответствующее исследование проводилось на базе Университета Уорвика доктором Мишель Миллер (Michelle Miller) и профессором Франческо Каппуччо (Francesco Cappuccio).