Как можно научить ребенка быстро засыпать

Все матери укачивают своего ребенка, чтобы тот быстрее заснул. Исследователи говорят о том, что подобные методики в будущем приводят к настоящей головной боли для родителей.

В результате сложившихся ритуалов дети не могут заснуть, пока их не возьмут на руки, не покачают, не покормят, пишет infosmi.net со ссылкой на The Daily Mail. В младенчестве быстро формируются привычки, отказаться от которых крайне сложно.

Ученые проследили за поколением детей на протяжении целых 40 лет. Как оказалось, привычка вырабатывается искусственно. При проблемах со сном нужно изменить ставший традиционным ритуал отхода ко сну и стимулировать ребенка самостоятельно вырабатывать привычку. Первые шаги можно предпринимать уже через несколько недель после рождения малыша. В этом возрасте чаще всего проявляются проблемы, когда чадо не может заснуть сразу после кормления. Ученые приводят пример.

Если при наблюдении родители замечают, что ребенку обязательно нужно посасывать палец, чтобы заснуть, нужно оставить руку вне пеленки на ночь. Тогда не потребуется дополнительных методик. Некоторым детям нравится разглядывать узоры или игрушки перед сном. Считается, что чтение перед сном также благоприятно сказывается на развитии головного мозга ребенка. Доказано, интеллектуальный фундамент закладывается в первые два года развития малыша.