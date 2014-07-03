Красота - показатель здоровья и хороших генов

Оказалось, что внешняя привлекательность влияет на риск столкнуться с болезнью. Внешность человека определяет его риск столкнуться с теми или иными болезнями, как установили исследователи из Университета Цинцинатти в США. Так, привлекательные люди реже страдают от астмы, диабета, гипертонии и даже звона в ушах. Чем более привлекательной внешностью обладает мужчина или женщина, тем ниже их опасность стать жертвой целого ряда недугов - от депрессий до повышенного давления. Привлекательные люди ощущают себя более здоровыми в целом, они реже берут больничные, а в течение жизни у них ощутимо реже диагностируют какие-либо физические или психические расстройства, пишет directpress.ru.

Столь удивительные выводы американские ученые получили на основе анализа 15 000 мужчин и женщин в возрасте от 24 до 35, за здоровьем которых наблюдали с 10-летнего возраста. Это крупнейшее исследование на тему связи внешней привлекательности и здоровья человека, а также первое, определяющее зависимость внешности от риска развития конкретных болезней.

Если раньше подобные исследования проводили преимущественно с участием студентов, то теперь ученые охватили своим внимание представителей самых разных социальных слоев и возрастов. При этом личная привлекательность человека оценивалась при контакте лицом к лицу, а не на основе фотографий или видеозаписей, как в других исследованиях.

Как считают авторы исследования, полученные ими данные подтверждают точку зрения о том, что внешняя привлекательность человека это показатель хороших генов. Ранее ученые из Университета Ньюкасла выяснили, что считающиеся некрасивыми дети впоследствии гораздо чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем к 50 годам.