В США одобрили ингаляционный инсулин

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировалаингаляционный инсулин сверхкороткого действия Афрезза (Afrezza) разработки компании MannKind.

Заявка была одобрена регуляторами спустя пять года после первой подачи компанией пакета документов. Тогда, в 2011 году, американский регулятор обязал MannKind провести дополнительные исследования препарата, что было выполнено к октябрю 2013 года.

Афрезза представляет собой порошок для вдыхания, который распыляется при помощи ингалятора Dreamboat. Максимальный уровень инсулина регистрируется через 12-15 минут после ингаляции, тогда как при использовании инъекционного быстродействующего инсулина максимальная концентрация достигается только через 45-90 минут.

Специалисты FDA уточнили, что при терапии диабета 1 типа Афрезза должен использоваться вместе с инсулином длительного действия. В пресс-релизе регулятора также указывается, что лекарственное средство не рекомендуется применять курящим пациентам и при лечении диабетического кетоацидоза. Помимо этого Афрезза не может быть использована пациентами с хроническими заболеваниями легких, например, страдающими астмой или ХОБЛ, так как препарат может стать причиной острого бронхоспазма.

remedium.ru