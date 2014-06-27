Женщины, рожающие поздно, живут дольше

Продолжительность периода фертильности напрямую связана с процессом старения, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. И продолжительная фертильность обусловлена генетическими особенностями. Как показало исследование, женщины, родившие первенца в 33 года, в два раза чаще доживали до 95 лет по сравнению с женщинами, рожавшими в последний раз в 29 лет.

Комментирует доктор Томас Перлз из Медцентра Бостонского университета: "Это не значит, что женщины должны затягивать с материнством. Возможно, в принципе способность зачать ребенка поздно говорит о хорошем состоянии организма и о том, что старение протекает медленно".

Провели генетический анализ 551 семьи, в которой было много долгожителей. При этом фиксировался возраст, в котором 462 женщины рожали последнего ребенка, и как долго они жили. Специалисты предположили: женщины-долгожители из-за генетики склонны рожать в позднем возрасте. И есть все шансы передать эти гены последующим поколениям. Вероятно, по этой причине 85% женщин доживают до 100 лет и лишь 15% мужчин.