Людям творческих профессий необходим дневной сон

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) пришли к выводу, что начальство должно поощрять сотрудников, занимающихся творческой деятельностью, делать среди дня перерыв на 30-90 минут дневного сна и позволять им работать в то время, когда им это удобно, поскольку именно такие условия повышают производительность их работы, пишет ukrainianblog.info.

Ученые считают, что люди зря зациклились на сне только в ночное время: он может плохо влиять на творческие способности, тем более что традиция долгого ночного сна появилась лишь после индустриальной революции. Дневной сон, который длится от 30 до 90 минут, мог бы помочь компаниям повысить производительность сотрудников, поскольку он дает мозгу время отдохнуть и «перезарядиться».