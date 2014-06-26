Беременным вредно жить в деревне

Исследование Университета Калифорнии показало, что проживание беременной женщины неподалеку от поля, на котором применяются сельскохозяйственные пестициды, повышает вероятность развития расстройств аутистического спектра и задержек развития у ее ребенка, пишет Здоровье.

Мы привыкли считать, что жизнь в сельской местности более благоприятна для беременной, чем жизнь в городе. Тем не менее, статистические данные показали, что вред от пестицидов, которыми обрабатывают поля, перевешивает пользу от свежего воздуха, фруктов и отсутствия городских стрессов.

В исследование были включены 970 детей, из них 486 страдали от расстройств аутистического спектра, 168 обладали задержкой в развитии, и 316 были здоровы. Ученые расспросили матерей о том, где они жили во время беременности. Выяснилось, что 30% семей жили на расстоянии менее 1,5 километров от полей, где применялись пестициды. При этом исследователи подсчитали, что дети с расстройствами аутистического спектра на 60% чаще рождаются в семьях, живущих около обрабатываемых полей. Для задержек в развитии этот показатель составил 150%.

Следует понимать, что речь все равно идет об относительно небольших цифрах: допустим, если вероятность развития расстройства аутистического спектра для городского ребенка составляет 1%, то для деревенского она возрастает до 1,6%. Тем не менее, теперь высокотехнологичная Калифорния, конечно, должна будет интенсифицировать исследования в области генетически модифицированных продуктов, позволяющих обойтись без пестицидов: опасность ГМО доказать пока так никому и не удалось, а вот в случае пестицидов она абсолютно реальна.