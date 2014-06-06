Что сигнализирует о том, что у вас стресс, и как его снять

О том, что у вас хронический стресс, могут говорить следующие сигналы:

1. Постоянная изжога

Постоянная изжога может быть признаком хронического стресса. Дело в том, что во время стресса, когда в организме высокий уровень гормона кортизола, повышается кислотность желудочного сока и, как следствие, возникает изжога, пишет kp.ua.

Чтобы избавиться от изжоги, следует принимать ингибиторы протонной помпы - эти лекарственные препараты снижают кислотность желудочного сока.

2. Повышение артериального давления и отеки

Избыток гормона кортизола, который возникает во время стресса, приводит к задержке жидкости в организме, следствием которой является повышение артериального давления и возникновение отеков.

Кроме того, во время стресса человек начинает много есть.

Чтобы снизить артериальное давление и избавиться от отеков, надо исключить из рациона соль: не солить блюда, не есть чипсы, соленые огурцы, помидоры и т. д., отказаться от колбас, сосисок, полуфабрикатов, консервов и сыров.

Кроме того, надо принимать лекарственные препараты для снижения артериального давления по назначению врача.

3. Боль в мышцах шеи и плечевого пояса

Во время стресса все мышцы (в том числе мышцы шеи и плечевого пояса) сжимаются от спазма. Чтобы снять этот зажим и, как следствие, боль в мышцах, надо сделать массаж воротниковой зоны.

А кроме того

Вот еще несложные приемы, которые помогут снять стресс.

На сон надевайте на глаза специальную маску. Гормон сна мелатонин вырабатывается только в полной темноте, что в городских условиях не всегда достижимо даже ночью. А этот гормон, помимо прочего, снимает стрессовое состояние.

Если взять себя в руки никак не получается, возьмите в эти самые руки грелку со льдом (пакет с заморозкой из холодильника и т. п.). В мозге возникнет новый очаг возбуждения, и организм переключится на него.