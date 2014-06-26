В арбузе открыли новые свойства

Источником чрезвычайно полезного для здоровья и жизни человека антиоксиданта ликопина традиционно считаются зрелые томаты, однако ученые нашли способ получать его из арбузной мякоти. Это ноу-хау принадлежит специалистам из Сибирского университета потребительской кооперации и Полтавского университета экономики и торговли, пишет medikforum.ru.

Метод получения ликопина из арбузов, разработанный совместно сибирскими и полтавскими исследователями, обладает сразу двумя преимуществами. Во-первых, он технологически менее трудоемкий, не требует многостадийных процедур. Во-вторых, арбузный ликопин можно получить в гораздо большем количестве.

До сих пор считалось, что наиболее доступным продуктом для извлечения природного ликопина являются зрелые томаты. Однако в этом случае приходилось задействовать сложные методики, что делало себестоимость конечного продукта весьма высокой. Помимо этого, некоторые способы предполагали использование в технологическом процессе растворителей и химических веществ, содержащих потенциально вредные примеси для организма человека. В этом плане технология получения ликопина из арбузов гораздо прогрессивнее.

Особая ценность ликопина в том, что, будучи сильным антиоксидантом, он эффективно способствует снижению концентрации вредного холестерина в крови. Принимая ликопин, человек повышает свою защиту от развития склероза, раковых, сосудистых и других опасных заболеваний, связанных с нарушением кислотно-щелочного баланса в организме, а также с проблемами простаты и потенции. Также, согласно ряду исследований, ликопин может замедлять процесс старения.