Врачи смогут ставить диагноз по фотографиям

Редкие генетические аномалии, встречающиеся у 6% людей, непросто диагностировать. Но медики создали программу, ставящую приблизительный диагноз по фотографии, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на New Scientist. Эта программа может облегчить выявление болезней. Суть в том, что собрана база данных общих для разных болезней черт лица.

Медики нередко ставят диагноз, опираясь на оценку явных внешний отклонений, характерных для 30-40% редких недугов. Но все-таки не все врачи на это способны. Новую программу создали Крисоффер Неллакер и Эндрю Зиссерман из Университета Оксфорда. Они загрузили в программу 1363 фотографии людей с 8 генетическими аномалиями, включая синдром Дауна, синдром хрупкой Х-хромосомы, прогерию. Программа училась распознавать заболевания по 36 чертам лица (по форме глаз, бровям, губам, носу).

Чтобы проверить точность работы, специалисты протестировали программу на фото людей с установленными диагнозами. Так, точность составила 93%. На сегодняшний день программа распознает 90 болезней, хотя и однозначный диагноз не дает - создается таблица вероятных диагнозов. Например, по фотографиям Авраама Линкольна программа поставила синдром Марфана на седьмое место по вероятности из всех возможных заболеваний.

Специалисты надеются научить программу анализировать фото лиц в профиль и в фас. В перспективе программу могут объединить с приложениями, анализирующими ДНК. Тогда диагноз будет ставится точно и быстро.