Ученые нашли новый метод для ранней диагностики сепсиса

Сепсис - это тяжелое инфекционное заболевание, которое нередко приводит к фатальному исходу. Чем раньше диагностирован сепсис, тем выше шанс сохранить пациенту жизнь.

На сегодня диагностика сепсиса занимает достаточно много времени и не всегда бывает эффективной.

Недавно ученые разработали простой и эффективный метод диагностики, который позволит в кратчайшие сроки установить диагноз и тем самым спасти много человеческих жизней.

Анна Густафссон из Университета Мальме предложила использовать для диагностики сепсиса белок suPAR. В ходе работы над диссертацией она обнаружила, что концентрация этого белка в слюне в 10 раз выше, чем в крови.

Как известно, состав слюны отражает состав крови человека, а исследовать образец слюны гораздо проще, чем образец крови.

В ходе изучения белка suPAR выяснилось, что его можно использовать для диагностики и других серьезных заболеваний, например рака и сахарного диабета.

Таким образом, исследование слюны открывает новые перспективы для раннего и быстрого выявления различных заболеваний.

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