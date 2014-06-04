Ученые нашли новый метод для ранней диагностики сепсиса

14:23, 04 июня 2014
Зарубежные новости
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Шведские ученые нашли метод, который можно использовать для ранней диагностики сепсиса

Фото: УНИАН

Сепсис - это тяжелое инфекционное заболевание, которое нередко приводит к фатальному исходу. Чем раньше диагностирован сепсис, тем выше шанс сохранить пациенту жизнь. 

На сегодня диагностика сепсиса занимает достаточно много времени и не всегда бывает эффективной. 

Недавно ученые разработали простой и эффективный метод диагностики, который позволит в кратчайшие сроки установить диагноз и тем самым спасти много человеческих жизней. 

Анна Густафссон из Университета Мальме предложила использовать для диагностики сепсиса белок suPAR. В ходе работы над диссертацией она обнаружила, что концентрация этого белка в слюне в 10 раз выше, чем в крови. 

Как известно, состав слюны отражает состав крови человека, а исследовать образец слюны гораздо проще, чем образец крови. 

В ходе изучения белка suPAR выяснилось, что его можно использовать для диагностики и других серьезных заболеваний, например рака и сахарного диабета. 

Таким образом, исследование слюны открывает новые перспективы для раннего и быстрого выявления различных заболеваний.

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