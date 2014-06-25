Индия планирует ограничить цены на лекарственные препараты

Правительство Индии рассматривает возможность расширения списка важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. Данный шаг направлен на повышение доступности медицинской помощи, так как 70% населения страны живет на 2 доллара в день и не может позволить себе покупку многих препаратов.

В прошлом году правительство страны уже увеличило перечень важнейших лекарств с 74 до 348, тем самым отнеся к этой категории более 30% медикаментов, реализующихся на территории Индии. Тем не менее, по мнению экспертов, так называемый Национальный перечень важнейших лекарственных средств (NLEM) необходимо расширять дальше.

Позиция индийского правительства вызывает недовольство международных фармацевтических компаний, представленных на рынке страны: ценовое ограничение негативно отразится на доходности бизнеса. Отметим, что рынок Индии, который оценивается в 15 млрд долларов, является ключевым для многих крупных производителей, однако в последнее время объем продаж на нем неуклонно снижается.

Remedium.ru