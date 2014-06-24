Медицинскую карту Шумахера украли и продают на черном рынке

Как сообщает русская служба Би-би-Си, по словам его пресс-секретаря Сабины Кем, личные документы Шумахера, составляющие медицинскую тайну, оказались на черном рынке и предлагаются на продажу. Кем уточнила, что пока не известно, действительно ли речь идет о подлинных документах.

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На прошлой неделе Шумахер, получивший тяжелую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в конце прошлого года, вышел из комы.

В 2012 году Шумахер завершил почти 20-летнюю карьеру в автоспорте, завоевав семь чемпионских титулов "Формулы-1" - в 1994 и 1995 году в команде Benetton, а в 2000-2005-м - выступая за Ferrari.