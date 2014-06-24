Музыка и цвет комнаты меняют вкус вина

Чарльз Спенс, профессор экспериментальной психологии Университета Оксфорда, выяснил: на ощущение от вина влияет обстановка. Как пишет meddaily.ru со ссылкой на Post Japan, достаточно изменить цветовое оформление и музыкальный фон, чтобы это сразу отразилось на вкусовых ощущениях от вина. Эффект равен примерно 10%.

Проводился четырехдневный эксперимент, который доказал, что комбинация цвета и звука производит больший эффект, чем освещенность. Если человек сидит в комнате с красным или зеленым светом, слушая "милые" или "мрачные" музыкальные композиции, он обязательно почувствует силу воздействия.

Итак, сочетание мрачной музыки и зеленого освещения усиливало ощущение свежести и снижало ощущение насыщенности вкуса вина на 14%. Сам по себе красный свет "вытаскивал" фруктовые ноты в букете, а зеленый свет - свежие ноты. В принципе, можно регулировать вкусовые ощущения, если перекрасить кухню или столовую. Даже красная скатерть и красные бокалы способны усилить вкусовые ощущения.